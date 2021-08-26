ABBA представит новые песни после 39-летнего перерыва

Группа ABBA после 39-летнего перерыва представит новые песни,. Релиз намечен на 2 сентября, пишет The Sun.

Отмечается, что легендарная шведская группа запустила новый сайт, а в Twitter повесила баннер, сообщает издание.

ABBA - один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Шведская группа образовалась в 1972-м. Через девять лет проект распался, но музыканты смогли превратить коллектив в один из самых известных в истории шоу-бизнеса и создать хиты, среди которых Mamma Mia, Happy New Year, Dancing queen, Waterloo, Chiquitita и другие.

В состав ABBA входили Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Своё название группа получила как раз по первым буквам имён исполнителей.

Ранее сообщалось, что пластинка шведской поп-группы ABBA под названием ABBA gold: greatest hits побила рекорд популярности в хит-параде Великобритании. Диск продержался в топе 1000 недель.