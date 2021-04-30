«А вы бы не предложили соитие?»: телеведущий заступился за Меладзе

https://static.news.ru/photo/0de7fc08-aac8-11eb-ab7d-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российский и грузинский телеведущий Отар Кушанашвили выступил в защиту музыкального продюсера Константина Меладзе, отметив, что он порядочный человек и не стал бы домогаться своих подопечных. Ранее Меладзе обвинили в домогательствах украинские певицы Ани Лорак и Ольга Полякова.

Журналист заявил, что какое-то время очень близко общался с братьями Меладзе и знает их исключительно как очень порядочных и беспорочных людей.

Поверьте мне, я знаком с братьями Меладзе. А вы бы не предложили соитие таким девушкам, как Надежда Грановская или Анна Седокова? — заявил Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?!».

При этом Лорак, из-за заявления которой поднялась шумиха в прессе, он назвал смелой и бесстрашной девушкой. Он считает, что публичное обвинение в адрес такого музыкального продюсера — это очень мужественный поступок.

Ранее NEWS.ru писал, что журналисты подловили российского певца Валерия Меладзе на гала-ужине Премии Муз-ТВ и задали вопрос о том, какие отношения связывали певицу Ани Лорак и его брата — продюсера Константина Меладзе. Певец не был готов к такому вопросу, он сразу же занял оборонительную позицию, грубо ответив журналистам, что им нужно поучиться задавать вопросы поинтереснее.