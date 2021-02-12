«А толку, Миша?»: новый клип Галустяна разочаровал фанатов

https://static.news.ru/photo/7bea714a-6e5a-11eb-8805-96000091f725_660.jpg Михаил Галустян Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Видеоролик Михаила Галустяна с новой песней «Чао! Чао!» подвергся критике в Сети. На момент публикации новости он собрал чуть больше 300 тысяч просмотров.

Главный герой композиции Super Жорик исследует подводный мир, который на поверку оказывается миром шоу-бизнеса. Клип выполнен в анимационном стиле, продюсером выступил Гарик Мартиросян.

В ролике все обитатели подводного мира напоминают кого-то из звёзд: тюлень Тимати, ёрш Конор Макгрегор, краб Юрий Дудь и прочие. Но сюжет и стилистика не понравились зрителям. Они остались недовольны композицией, которую Галустян выпустил после восьмимесячного перерыва. Не помогла даже зажигательная армянская музыка.

Публика обвинила артиста в традиционном желании податься из юмористов в певцы, а его клип назвали последней попыткой запрыгнуть в последний вагон под названием «популярность». «Все тренды собраны, а толку, Миша? Это на разок», «Застряли в 2010 году. Уже не интересно всё это!», «Ну круто, звезды, мультик, а песня-то о чём? Просто что бы брякнуть „Чао“? И всё?», написали в комментариях разочарованные зрители.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Галустян снял новый клип на песню «Чао! Чао!». Артист выступает под псевдонимом Super Жорик, на этот раз в его ролике сняты звёзды отечественного шоу-бизнеса.