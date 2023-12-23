«А официантов кастрировать?»: адвокат об идее отнять у Киркорова звание Адвокат Киркорова назвал глупой идею Бородина лишить певца «народного» статуса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский в комментарии NEWS.ru назвал глупостью предложение общественника Виталия Бородина лишить артиста статуса народного артиста за участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Доводя это предложение до абсурда, Добровинский предложил вместе с этим жестко наказать других участников вечеринки.

А официантов надо кастрировать, которые там работали, клуб поджечь, пепел развеять, директора посадить на электрический стул, бухгалтера пожизненное, нет? Больше он ничего не предлагает? Глупость полная, конечно, — заключил Добровинский.

Он уверен, что певец не сделал ничего, что позволило бы лишить его упомянутой награды. Не поможет этому и суицид главы ФПБК, отметил Добровинский.

Я думаю, что если даже он покончит жизнь самоубийством — господин Бородин, — Филиппа Бедросовича не лишат звания [народного артиста], потому что не за что лишать, — сказал адвокат.

Телеведущая Анастасия Ивлеева провела вечеринку по случаю своего дня рождения в столичном клубе Mutabor, куда пригласила кроме Киркорова Лолиту, Диму Билана и других артистов. Дресс-код вечеринки обозначили как Almost Naked, то есть почти раздетые. Гости надели полупрозрачные костюмы или наряды, открывающие большую часть тела. Рэпер, прибывший на дискотеку в одном носке на гениталиях, в итоге был арестован по статье о хулиганстве на 15 суток.