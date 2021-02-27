«А как же дети?»: Басков публично пристыдил сбежавшего от детей Лазарева

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В воскресенье, 28 февраля, на телеэкраны выйдет новый сезон проекта «Ну-ка, все вместе!». Ведущим шоу стал Николай Басков, а его коллега, Сергей Лазарев, возглавил огромную команду членов жюри.

Во время программы «натуральный блондин» не упустил случая съязвить Лазареву и задал ему провокационный вопрос.

Серёж, ты в интервью говорил, что тебе не хватает времени на детей. А сейчас два проекта сразу — и «Танцы со звездами», и здесь. А как же дети? — поинтересовался ведущий на онлайн-презентации проекта.

Лазарев не растерялся и ответил, что его дети очень любят музыкальное шоу и фанатеют от его участников. В частности, его сын Никита постоянно всё записывает — имена участников и кто сколько баллов получил.

Вообще, Коля, у нас с тобой прекрасный тандем получился! Вот эти наши колкости, обращенные друг к другу — это что-то невероятное! — цитирует Сергея Лазарева StarHit.

Если со своим коллегой Сергеем Лазаревым Басков особо не церемонился, то брошенного Ольгой Бузовой рэпера Давида Манукяна, наоборот, решил поддержать. Представляя Даву, который оказался в жюри шоу, он заявил, что это шоу позволит излечить сердце человека, за которого переживала вся страна. «Его расставание это как трагедия в каждом доме!», сказал Басков.

Ранее генпродюсер WeitMedia Юлия Сумачёва раскрыла детали второго сезона «Маски» и поделилась подробностями выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!», писал NEWS.ru.