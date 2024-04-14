«А как люди жили раньше?»: Шуфутинский о нежелании жениться на избраннице Шуфутинский объяснил, что не женится на возлюбленной из-за их общего нежелания

Фото: Пресс служба НТВ

Михаил Шуфутинский

Певец Михаил Шуфутинский объяснил, что не регистрирует отношения с возлюбленной Светланой Уразовой, потому что этот вопрос вообще никогда не стоял за все время их отношений. Об этом он рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

У нас не было времени об этом думать, мы вместе всегда. Может, она и хочет. Ну, а как люди жили раньше? Да, были венчания, но я, например, не религиозный настолько, чтобы пойти венчаться в церковь. Светлана тоже. Мне вообще кажется, что это может нас немножко напрячь. У нас нет этой проблемы, мы об этом не говорим, — рассказал исполнитель хита «3 сентября».

Шуфутинский также признался, что у него непростой характер, и назвал себя «психованным». При этом Светлана терпит его характер, однако он быстро приходит в себя, добавил 76-летний певец.

Ранее Шуфутинский признался в сложных отношениях с младшим сыном из-за избранницы Светланы Уразовой. Шансонье выразил уверенность, что не заслуживает такого отношения от членов своей семьи.

Артист рассказал, что младший сын Антон в штыки воспринял его возлюбленную. При этом, по его словам, старший сын Дэвид, напротив, порадовался за него и попытался донести это своему брату.