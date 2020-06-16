«А где Катя?»: Гоген Солнцев представил фанатам новую «спутницу жизни»

https://static.news.ru/photo/67bfee86-b05d-11ea-b9a8-fa163e074e61_660.jpg Гоген Солнцев Фото: solntcev/instagram.com

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram познакомил подписчиков со своей новой «спутницей жизни». В её роли выступил переодетый в женский парик и одежду телеведущий Александр Гудков.

Как вам моя новая ба? — спросил Солнцев у пользователей.

Подписчикам понравилась новая «пара». Они поинтересовались, куда подевалась настоящая Катя, и отметили, что Гоген хорош собой, поэтому может позволить себе любую женщину.

А Гоген очень красивый молодой человек. Я думаю, в обычной жизни он очень хороший. А то, что показывают про него, это он просто дурачится. На то он и артист, — написала одна из пользовательниц.

Ранее стало известно, что шоумен из-за ситуации с коронавирусом оказался в сложной ситуации. Он лишился возможности выступать на различных мероприятиях, где мог заработать деньги для семьи. Поэтому теперь все расходы звёздной пары легли на плечи его жены.

Пожилая супруга Гогена Солнцева вынуждена была выйти на работу в разгар пандемии. 65-летняя Екатерина Терешкович устроилась на работу курьером, чтобы хоть как-то прокормить семью. Женщине пришлось соврать при устройстве на работу в популярный сервис по доставке еды. Солнцев сам, с его слов, вынужден сейчас жить на хлебе и воде, писал NEWS.ru.