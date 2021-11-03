«А больше ничего не хотите?»: Понаровская со скандалом вернулась на сцену

Ирина Понаровская возвращается на большую сцену после длительной концертной паузы. Специально к этому событию композитор Максим Фадеев сочинил для неё песню «Я до слёз люблю тебя», которая уже ротируется в эфире радиостанций. Однако, по мнению экспертов музыкальной индустрии, Понаровская выбрала для возвращения максимально неудачное время. Сможет ли певица вернуть любовь публики, выяснял NEWS.ru.

Ирина Понаровская, песнями в исполнении которой в 70-е и 80-е заслушивался весь СССР, а в 90-е — вся Россия и которую в беседе с NEWS.ru композитор Сергей Зиновьев назвал «третьей Примадонной отечественной эстрады после Аллы Пугачёвой и Ларисы Долиной», решила вернуться в шоу-бизнес после более чем 10-летнего перерыва. На 25 ноября запланирован концерт певицы в одном из самых крупных залов столицы — Crocus City Hall. Сумеет ли певица, у которой давно не было хитов, вернуть любовь публики и завоевать новых слушателей или так и останется «сбитым лётчиком»?

Ирина Понаровская, 1986 год Юрий Венделин/ТАСС

«Единственный пример удачного возвращения артиста — Натали»

Светский журналист и музыкальный критик Евгений Бабичев из десятков артистов, которые после взлёта исчезали, а позже пытались вновь напомнить публике о себе, смог вспомнить лишь один пример удачного возвращения — певицу Натали.

В 90-е Натали была хитовой артисткой. «Ветер с моря дул» и «Черепашка по имени Наташка» в её исполнении звучали отовсюду. Затем у певицы случилась творческая пауза, и артистку почти забыли. А потом она вдруг вернулась с хитом «О Боже, какой мужчина», записала успешный дуэт с Николаем Басковым, начались концерты и аншлаги. Других положительных примеров лично я не знаю, — рассказал в беседе с NEWS.ru Евгений Бабичев.

Критик подчеркнул, что «артисту возвращаться надо мощно. Непременно с крутым хитом, лучше не с одним». Он признался, что слышал новые песни в исполнении Ирины Понаровской на нескольких радиостанциях, однако композиции не произвели на него впечатления.

По мнению Бабичева, эти песни Понаровской — не тот материал, который может «круто зайти молодёжной аудитории». А старшее поколение, по его наблюдениям, наоборот, не желает слышать от звёзд 90-х никаких новых песен, предпочитая старые хиты — музыку своей юности. У Понаровской это, например, «Рябиновые бусы».

Но старшее поколение сейчас не очень стремится ходить на концерты. По понятным причинам — из опасения подхватить коронавирус. Словом, время для возвращения выбрано Ириной Понаровской самое неудачное из всех возможных, — заметил Евгений Бабичев.

«Штучная певица» для «Дискотек 90-х»?

По мнению продюсера музыкальных проектов, музыкального критика, члена экспертного Совета по культуре при Госдуме РФ Павла Рудченко, Ирина Понаровская была бы уместна на мероприятиях наподобие «Дискотеки 90-х», где выступают и имеют успех её коллеги-ровесники.

Правда, там «поменьше калибр» — концерты не сольные, а сборные. И заработанное приходится делить на всех, но я думаю, это лучше, чем сидеть вообще без работы, — сказал Павел Рудченко.

При этом Рудченко отметил, что не все артисты пытаются вернуться исключительно ради денег. Часто возвращаются, потому что соскучились по сцене, хочется внимания публики.

Евгений Бабичев, напротив, считает, что экономические факторы для возвращающихся артистов стоят на первом месте. Оставив сцену, Ирина Понаровская зарабатывала дизайном одежды, открыла собственное ателье.

Но это не тот бизнес, который позволяет артисту жить безбедно. Зато артистов, даже подзабытых, приглашают телеканалы, где платят неплохой гонорар. Тоже вполне аргумент вернуться в настоящее, сложное для многих время, — признал Бабичев.

Композитор Сергей Зиновьев, в отличие от других опрошенных NEWS.ru экспертов, высоко оценивает шансы Ирины Понаровской на удачное возвращение. В разговоре с нами он назвал её «классикой отечественной эстрады», «третьей Примадонной после Пугачёвой и Долиной». Вместе с тем Зиновьев согласился, что зрителей, которые могут по достоинству оценить такую «штучную певицу», как Ирина, сейчас недостаточно много.

«А больше вы ничего не хотите?!»

NEWS.ru попытался выяснить у самой исполнительницы, с какими песнями она намерена вернуться, какие творческие планы строит, планирует ли гастроли, не боится ли, что её концерт может быть отменён из-за ограничений в связи с коронавирусом. Однако на просьбу об интервью пиар-директор Понаровской Валерия Тувина ответила специфически.

Валерия Тувина lera_tuvina/instagram.com

А больше ничего не хотите? Интервью? Обойдётесь! — отрезала представитель певицы.

В частной беседе с нами коллеги с телеканалов посетовали, что менеджеры артистки, которая в последнее время стала появляться на телеэкранах с рассказами о своей тяжёлой судьбе, называли суммы от 500 тысяч рублей. Музыкальный эксперт Павел Рудченко счёл такое поведение свидетельством того, что «Ирина Витальевна, при всём уважении к ней, вероятно, менталитетом осталась в 90-х или нулевых. Тогда среди артистов и их подчинённых было модно создавать образ недосягаемой звезды. Сейчас обстоятельства изменились, звёзды перестали быть небожителями, как 10–15 лет назад».

Трендом нового времени, по мнению Рудченко, стали открытость и вежливость со стороны исполнителей и их менеджеров. Так же, как активность в Интернете. Вместе с новыми хитами это почти залог успеха в современном шоубизе.