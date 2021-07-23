«А балет в лосинах?»: Миро ответила Навке про женские купальники гимнастов

Блогер Лена Миро прокомментировала возмущённую реакцию Татьяны Навки на выступление мужчины-гимнаста в спортивном купальнике, чей костюм бывшая спортсменка назвала «женским». На своей странице в ЖЖ Миро заявила, что мужчины в художественной гимнастике ничем не хуже мужчин-артистов балета, танцующих на сцене в лосинах.

Татьяна Навка, пожившая и в России, и в Америке <...> вдруг увидела мужскую художественную гимнастику. И развопилась, — написала Миро.

Блогер отметила, что в обтягивающих костюмах мужчины выступают не только в художественной гимнастике, но и в балете, и в фигурном катании.

Её не смущают парни, танцующие на льду. <...> Навка наверняка ценит балет, где мужчины, надев лосины, трясут обтянутыми писечками на сцене вживую. <...> Тань, а чего так возмутило-то? Ты видишь принципиальную разницу? — недоумевает Лена Миро.

Она считает, что и в балете, и в фигурном катании, и в художественной гимнастике мужчины «пляшут» и «показывают мастерство тела в танце».

Может быть, ты просто привыкла к танцорам на льду, а парни на ковре — пока в диковинку? — заключает Миро.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка пришла в ужас, увидев видеозапись выступления мужчины в художественной гимнастике. Она выразила недовольство тем, что этот вид спорта стал мужским, и понадеялась, что в России подобного никогда не будет «и её дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма».

Навку поддержала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. А вот зарубежные фигуристы осудили коллегу, объяснив позицию Татьяны Навки «отсутствием уважения к другим людям».