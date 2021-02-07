«8 дней ада»: Пригожин с Валерией заболели COVID-19 в Дубае

https://static.news.ru/photo/35f9cd9a-7d40-11ea-a9ba-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин с женой Валерией Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что они с супругой, певицей Валерией, перенесли COVID-19 в Дубае. Он пробыл в больнице восемь дней, которые Пригожин назвал «адом».

Валерия перенесла болезнь достаточно легко, отметил продюсер. А он был в тяжёлом состоянии, но уже выписался, пишет Пятый канал.

В разгар очередной волны пандемии уехали в гостеприимный Дубай, где чувствовали себя в большей безопасности, да к тому же это место позволяло нам ещё и работать, — поделился артист.

Но все меры предосторожности оказались тщетны, посетовал Пригожин. Он признался, что не ожидал такой реакции своего организма на «страшную болезнь».

Он начал задыхаться, срочно был госпитализирован и подключён к кислороду. После этого он плохо помнит, что с ним происходило.

Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось всё хуже. Но мне ещё крупно повезло с тем, что я оказался в одном из лучших госпиталей Дубая, — отметил продюсер.

Он поблагодарил врачей клиники, заметив, что они всё сделали оперативно. Сразу же приступили к мощнейшей терапии, выводящей организм из цитокинового шторма. Пригожин признал, что выжил благодаря их профессионализму и поддержке близких.

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