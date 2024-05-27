77-летнюю звезду «Игры престолов» заметили с подругой на нудистском пляже Актер Чарльз Дэнс провел уик-энд с возлюбленной на нудистском пляже

Фото: Terence Baelen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чарльз Дэнс

Британский актер Чарльз Дэнс, который исполнил роль Тайвина Ланнистера в сериале «Игра престолов», и его возлюбленная Алессандра Маси отправились на отдых на нудистский пляж, передает Daily Mail. Пара провела день, купаясь в Средиземном море, а потом отправилась по магазинам.

Отмечается, что 77-летний артист и его 55-летняя избранница провели уик-энд на испанском острове Форментера. Они вместе уже четыре года, встретившись после того, как Дэнс развелся после более чем тридцати лет брака и оставил позади несколько непродолжительных романов.

Ранее стало известно, что летом 2024 года на экраны вернутся два крупных американских проекта — сериалы «Дом дракона» и «Кольца власти», сообщает РБК. По данным издания, приквел «Игры престолов» выйдет 16 июня, а эпопея по Джону Толкину — 29 августа. Историю о правлении династии Таргариенов покажет стриминговый сервис HBO. В свою очередь поклонники сюжета о Сауроне, эльфах и хоббитах смогут посмотреть продолжение на Amazon Prime Video. Пока неизвестно, будут ли сериалы официально представлены на российских онлайн-платформах.

Кроме того, руководство телеканала FX готовится продлить на второй сезон сериал «Сегун». Исполнитель главной роли и продюсер Хироюки Санада уже подписал контракт на возвращение к своим обязанностям, несмотря на то, что это не входило в его планы изначально.