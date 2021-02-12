75-летняя мама Наташи Королёвой обмазалась маслом для молодёжной фотосессии

https://static.news.ru/photo/ab06a33a-6dd9-11eb-a498-96000091f725_660.jpg Людмила Порывай Фото: koroleva__star/instagram.com

Наташа Королёва в день рождения мамы опубликовала в Instagram фотографии своей родительницы.

12 февраля Людмиле Порывай исполнилось 75 лет. В честь этого события она приняла участие в молодёжной фотосессии. Женщина облачилась в многослойное пышное розовое платье и намазала тело маслом. Завершила романтический образ небольшая корона на голове.

Ты у нас звезда. Ты уникальная и неповторимая. Ты молодая и озорная, профессионал с большой буквы, педагог и наставник. По всему миру твои студенты создали уникальные творческие коллективы. Ты умеешь вдохновлять и заряжать особой творческой энергией. Люблю тебя, — подписала снимок Наташа Королева.

Фотография вызвала волну негатива в Сети. Поклонники не оценили этот образ, большинство сочло такие снимки неуместными для дамы в возрасте.

«Здоровья, конечно, и всех благ вашей маме. Но это какой-то фильм ужасов», «Перебор для женщины 75 лет. Оголенные плечи, красные волосы, корона», «Ведра три масла, наверняка, потратили. Хотя для своего возраста выглядит неплохо», написали подписчики.

Ранее певица Наташа Королёва опубликовала свой портрет, поздравив подписчиков с Рождеством. Поклонники осыпали артистку комплиментами за красоту, лучистые глаза, мудрый взгляд и прочие прелести. Но были и те, кто ругал звезду. По мнению хейтеров, женщина захотела предстать перед публикой молодой и красивой, будучи уже не в том возрасте. И с этой целью активно применила фотошоп, писал NEWS.ru.