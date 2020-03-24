https://static.news.ru/photo/73f9ccd4-6d9c-11ea-9998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасов похвасталась своей отличной физической формой. По словам 73-летней наставницы, в период эпидемии свободное время можно потратить с пользой. Например, делать упражнения или растяжку, как она.

Мой друг Миша Жванецкий писал, что чем образованнее человек, тем он дольше живёт, и жить ему интересно. Он всегда находит для себя занятие, — прокомментировала Тарасова снимок своей растяжки в Instagram.

Она выразила надежду, что скоро ситуация нормализуется и все смогут работать, гулять и ходить в театры.

Ранее своей физической формой впечатлила поклонников певица Ани Лорак. Артистка опубликовала снимок с тренировки, на котором также продемонстрировала отличную растяжку, писал NEWS.ru.