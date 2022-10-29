64-летняя Мадонна опубликовала откровенные фото

Американская певица Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии в стиле ню. На кадрах 64-летняя музыкантка предстала перед своими фанатами с обнаженной грудью, а соски она прикрыла эмодзи. Также она выложила откровенные фотографии в корсете, и эмодзи закрыла свою промежность.

Перешла от конфет к деньгам, — подписала один из снимков Мадонна, отсылаясь к своему хиту Candy from a Stranger.

Ранее приемный сын певицы Мадонны и режиссёра Гая Ричи Дэвид Банда пришел на вечер бокса в красном платье. 16-летний парень надел красное платье с V-образным вырезом из новой коллекции Gucci в коллаборации с Adidas. К образу он подобрал украшения от Вивьен Вествуд и черные кроссовки.

Мадонна опубликовала фотографии с сыном в соцсетях, а эксперты из мира моды вспомнили, что в похожем красном платье от Adidas она появилась на премьере фильма «Неспящие в Сиэтле» в 1993 году.

Дэвид начал носить женские платья ещё год назад. При этом сама артистка всегда подчёркивала, что предоставляет своим детям право самим выбирать свой пол.