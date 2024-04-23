61-летнюю дочь Марка Захарова заметили в компании многодетного бизнесмена «Экспресс-газета»: Александру Захарову заподозрили в романе с бизнесменом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Александра Захарова

Дочь Марка Захарова 61-летнюю Александру Захарову заподозрили в романе с бизнесменом Михаилом Панченко, пишет «Экспресс-газета». По данным издания, у предпринимателя трое детей, и он моложе актрисы на 11 лет.

Как пишет издание, бизнесмена с Захаровой заметили на похоронах актера Александра Ширвиндта, где Панченко не отпускал руки актрисы. При этом первый раз их увидели вместе на презентации книги отца актрисы «Театральная фантазия на тему... Мысли благие и зловредные».

По информации СМИ, у Панченко трое детей от Ксении Константиновой, организатора праздников, старшему ребенку 16 лет, младшему — пять. Подруга Ксении подтвердила изданию, что супруги живут раздельно уже два года.

Ранее Тверской районный суд города Москвы отклонил иск Александры Захаровой о признании ее правообладателем исключительных прав на театральные постановки отца. Речь шла об инсценировках «Чайки», «Женитьбы», «Вишневого сада». В обоснование решения суд отметил, что Захаров ставил спектакли в рамках исполнения трудовых обязанностей в должности художественного руководителя театра. Таким образом, указанные спектакли являются служебными произведениями.