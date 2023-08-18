61-летний Григорий Лепс заявил, что хочет ребенка от 20-летней подруги

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

61-летний певец Григорий Лепс в интервью Пятому Каналу заявил, что не исключает возможности снова стать отцом. Исполнитель сообщил, что в последнее время встречается с 20-летней девушкой, однако не назвал ее имени. Издание отмечает, что благодаря новым отношениям Лепс ограничил употребление алкоголя и начал заниматься спортом.

Непременно! Даже, я думаю, будут. Практически уверен, — ответил Лепс на вопрос о появлении новых наследников.

Артист также сообщил, что в последнее время начал заниматься спортивной ходьбой и планирует пройти 61 километр — по количеству прожитых лет.

Не знаю, получится или нет. Может, и пройду. Кто его знает. Может, сдохну посередине дороги. Всякое может случиться. Но меня охраняют, как правило. Едут врачи, реанимация за мной. Мало ли что там, — пояснил Лепс.

Ранее стало известно, что Лепсу отменили концерт в Ташкенте 23 октября. В интервью радиостанции «Говорит Москва» певец отметил, что причиной отмены мероприятия стала его публичная поддержка спецоперации на Украине. Артист добавил, что всех рассудит история.

До этого отменили концерт певца, который должен был пройти в киргизском городе Чолпон-Ата 2 августа. Причиной отмены стало недовольство среди общественности. Как отмечается, после анонса концерта Лепса пользователи социальных сетей начали высказываться против выступления российского певца. Также концерты исполнителя отменили в Узбекистане и Казахстане.