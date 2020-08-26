58-летняя Екатерина Андреева восхитила снимком из отпуска в Крыму

https://static.news.ru/photo/62711f3e-e7af-11ea-9223-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Андреева Фото: ekaterinaandreeva_official/instagram.com

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева проводит свой отпуск в Крыму. Звезда телеэфира, которая несмотря на возраст пребывает в отличной физической форме, опубликовала фото в спортивной одежде, чем привела в восторг своих многочисленных поклонников.

Андреева вспомнила фразу, которую приписывают императору Александру III. Он утверждал, что главными союзниками Российской империи являются армия и флот.

У современного человека тоже есть два союзника — спорт и умеренность в еде, — написала ведущая.

Она подчеркнула, что следует этому принципу и в отпуске, и дома. Андреева призвала своих подписчиков ежедневно уделять время физической активности и двигать тем, «что ещё может двигаться».

Фанаты осыпали ведущую комплиментами, отметив её прекрасную фигуру и позитивный настрой.

Ранее NEWS.ru писал, что Екатерина Андреева выложила в Instagram совместное фото с мужем Душаном Перовичем. Фотографий пары в Сети очень мало, поэтому каждый новый снимок привлекает особое внимание подписчиков.