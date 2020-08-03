56-летняя Цыганова выложила своё фото в красном раздельном купальнике

https://static.news.ru/photo/b8f6f7ac-d58a-11ea-9088-fa163e074e61_660.jpg Вика Цыганова Фото: vika.tsyganova/instagram.com

56-летняя Вика Цыганова показала подписчикам в Instagram свою стройную фигуру. Она выложила фото из отпуска в стильном красном купальнике в модный белый горох.

Солнечного денёчка, — подписала кадр в ярком купальнике Цыганова.

Публикация вызвал восторг у комментаторов.

«Юна и стройна!», «Какая стройняшка», «Редкая красавица», «Боже, какие формы», «Вы — мой мотиватор! Берусь за фигуру!» — пишут фолловеры.

Судя по хештегам, певица этим летом, как и многие звёзды отечественного шоу-бизнеса, отдыхает в Сочи. Например, певец Сергей Лазарев отправился туда в отпуск вместе с коллегой по цеху Алексом Малиновским. Поклонники давно считают, что у них роман. Мужчин часто видели вместе. Прошлое лето они провели в США, не показывая друг друга в своих социальных сетях. Однако их выдавали снимки, которые были сделаны в одинаковых местах, писал NEWS.ru.