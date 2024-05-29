55-летняя Бондарчук оголилась перед подписчиками Бондарчук показала фигуру в бикини на отдыхе в Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Бондарчук

Телеведущая Светлана Бондарчук показала подписчикам фигуру в бикини, надев ярко-красный раздельный купальник, и продемонстрировала подтянутую фигуру. Звезда отдыхает в Турции, кадры с курорта появились в ее Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена). Также знаменитость пожаловалась в соцсетях, что при большом количестве вкусной еды у нее нет шансов похудеть к лету.

Ранее Telegram-канал «Только никому» сообщил, что Бондарчук отправила в суд третий иск к бывшему мужу Федору Бондарчуку о разделе совместно нажитого имущества. По данным канала, предыдущие иски не были приняты из-за ошибок в оформлении.

Telegram-канал пишет, что продюсер и режиссер перестал выплачивать бывшей жене процент от доходов после того, как она повторно вышла замуж. По информации канала, Светлана Бондарчук хочет, чтобы он либо опять начал перечислять средства и погасил долг за последние годы, либо придется делить имущество. Канал отметил, что речь идет о недвижимости на 700 млн рублей.

До этого Бондарчук рассказала, что в ее квартире живет домовой. Телеведущая призналась, что порой он подшучивает над ней, подбрасывая в разные части квартиры монетки. Вместе с тем она попросила не считать ее сумасшедшей.