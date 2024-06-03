53-летняя актриса рассказала, почему перестала фотошопить снимки в белье Телеведущая Лакшми заявила, что отказалась от фотошопа из-за любви к себе

Фото: Jeremy Smith/Keystone Press Agency/Global Look Press

Падма Лакшми

Популярная американская телеведущая, модель и актриса Падма Лакшми, которой исполнилось 53 года, объяснила отказ от фотошопа на своих снимках. По ее словам, таким образом она демонстрирует любовь к себе и своему телу вместе со всеми возрастными изменениями, передает издание People.

В конце концов, я хочу быть уверена, что люблю себя, независимо от того, как выгляжу. Сегодня я чувствую себя более уверенно, чем в 20 лет, когда я выглядела подтянутее и меньше, — сказала она.

Недавно модель вместе с брендом Bare Necessities создала коллекцию нижнего белья и приняла участие в рекламной кампании, снявшись в полупрозрачном боди и кружевных комплектах. При этом она попросила фотографа не ретушировать ни растяжки, ни шрамы, ни следы от прививок.

Ранее Саудовская Аравия впервые в истории объявила о намерении принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Страну будет представлять 27-летняя модель и блогер Руми аль-Кахтани. Девушка родилась в Эр-Рияде, в настоящий момент у нее миллион подписчиков в социальной сети.

До этого звезда сериала «Друзья» — 55-летняя Дженнифер Энистон — снялась для обложки французского журнала Elle в черном платье от Aisling Camps. Поклонники артистки пришли в восторг от съемки. Также были представлены черно-белые кадры, на них Энистон предстает в брючном костюме Versace в сочетании с топом JW Anderson и кожаном бра Rick Owens. Образы дополняют украшения от Tiffany & Co.