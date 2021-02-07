52-летняя Кайли Миноуг впервые выходит замуж

https://static.news.ru/photo/ba51ae72-69c7-11eb-8c59-96000091f725_660.jpg Фото: kylieminogue / instagram

Певица и актриса Кайли Миноуг впервые в жизни выходит замуж. Возлюбленным австралийки стал 46-летний креативный директор британского журнала GQ Пол Соломонс.

Пара вместе уже три года. Первые совместные снимки Кайли и Пола появились в её Instagram в 2018-м.

По данным Daily Mail, помолвка уже состоялась. Об этом сообщила мачеха Пола Глория Соломонс.

Она [Кайли] очень милая, и я так счастлива, что они помолвлены! Это замечательно. Но, простите, я не могу вам сказать большего, потому что меня просили об этом, — сказала Глория.

Она отметила, что слишком уважает своего сына и его избранницу, чтобы наговорить лишнего. Также мачеха Соломонса отказалась выдавать локацию свадебной церемонии.

Ранее Кайли Миноуг встречалась со многими известными музыкантами и актёрами, но замужем так ни разу и не побывала.

В 2019 году австралийская певица предстала перед публикой после неудачной пластической операции, писал NEWS.ru. Она появилась на ежегодной выставке королевской академии художеств Academy of Arts Summer. Лицо артистки оказалось перекошенным, а линия бровей опустилась, что придало взгляду злость.