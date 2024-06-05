50-летняя невестка Ротару поразила фанатов моложавым видом Невестка Софии Ротару Светлана опубликовала фото, где выглядит моложе своих лет

Фото: Социальные сети

Светлана Евдокименко и София Евдокименко

Невестка Софии Ротару Светлана поразила поклонников внешним видом на новой фотографии. 50-летняя женщина опубликовала кадр, где выглядит на несколько десятков лет моложе своего возраста.

Стоит отметить, что невестка знаменитой певицы не является публичной персоной, однако поклонники заметили снимок Светланы. На фотографии женщина запечатлена вместе со своей дочерью. Поклонники отметили, что мать и дочь выглядят практически как сестры. Подписчики Светланы указали на молодость и красоту, которые сохранила женщина.

Ранее журналист Ксения Собчак оценила новый роман внучки Софии Ротару. 23-летняя модель София Евдокименко и ее возлюбленный из США составляют красивую пару, отметила она. Ранее девушка опубликовала совместную фотографию с мужчиной.

Собчак напомнила, что ранее внучка знаменитой артистки встречалась с IT-магнатом, который был старше Евдокименко на 13 лет. Отношения пары начались в 2020 году. Однако спустя три года они расстались и отписались друг от друга в соцсетях, сообщила Собчак.

Выяснилось, что Евдокименко встречается с американским бизнесменом Максом Лернером. Возлюбленный модели является наследником одной из самых богатых семей в США.