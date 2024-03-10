«5 млн на лапу»: что известно о романе Давы и Краймбери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Давид Манукян (Дава)

Недавно стало известно, что блогер Давид Манукян (Дава) снова встречается с певицей Мари Краймбери, однако не все поверили в искренность чувств звезд. Что известно об их романе, правда ли, что их воссоединение только пиар?

Что известно о романе Давы и Краймбери

В начале января StarHit писал, что Дава провел новогоднюю ночь в компании Краймбери. Пару вместе с родителями блогера сфотографировали в одном из люксовых ресторанов на Рублевке. На певице было роскошное вечернее платье, а Дава надел смокинг.

На разлетевшихся по Сети кадрам, звезды разговаривали, смеялись и танцевали. Журналисты обратили внимание на галантность Давы: он ни на шаг не отходил от спутницы, помогал ей пройти, приобнимая за талию.

В середине зимы поклонники 30-летнего блогера предполагали, что он возобновил отношения с Краймбрери. Подписчики провели расследование и выяснили, что на протяжении нескольких недель пара делилась снимками и видео с острова Маврикий. Комментаторы также отметили, что оба артиста начали одновременно писать в своих социальных сетях о любви.

«Не хочется затрагивать личную жизнь. Я не знаю, что будет завтра. На данный момент такой период жизни — счастье любит тишину, мне хорошо. Неважно, знают об этом тысячи, десятки тысяч, миллион людей или нет. Для кого-то это может показаться хайпом, хорошо», — откровенничал блогер, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на премии «Золотой орел».

В марте пара почти перестала скрывать отношения. 8 марта у Краймбери состоялся концерт в Минске, куда накануне приехал Манукян вместе с мамой и бабушкой.

«Мы в Минске с моими девочками», — написал блогер в своих соцсетях.

В этот же вечер семья посетила концерт певицы, которая прямо со сцены певица сделала ряд неоднозначных заявлений.

«Интересно, что же вы будете делать, когда я выйду на сцену и скажу: „Я беременна“?» — пошутила Краймбери.

Перед исполнением песни «Случилась осень» певица произнесла речь и попросила публику поаплодировать маме и бабушке Давы, которые воспитали для нее любимого человека.

«Что такое сойтись с бывшим? А сойтись удачно с бывшим? Я сейчас говорю про песню „Случилась осень“. И про то, что персонаж из этой песни сегодня находится в этом зале. Рядом с ним я становлюсь немножко романтичнее, даже кудри накрутил мне самые красивые. Хочу посвятить эту песню ему. Что же вы будете делать, когда я выйду на сцену и скажу, что я беременна?», — разоткровенничалась исполнительница.

С концерта Дава уехал вместе с Краймбери, поклонники и журналисты могли видеть их, держащимися за руки. Вместе с родителями блогера пара направилась в ресторан.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Певица Мари Краймбери

Что говорят в Сети о воссоединении Давы и Краймбери

Некоторые поклонники блогера и певицы не поверили в искренность чувств молодых звезд. Часть пользователей полны разочарования из-за хайпа, придуманного Манукяном и Краймбери.

Telegram-канал «Медиахабалки» и «Небожена» оказались едины во мнении, что роман звезд является пиаром, на котором в первую очередь зарабатывает Краймбери. Журналисты пишут, что певице заплатили 5 млн рублей за воссоединение с Манукяном.

«Наш герой обратил свой взор на Мари Краймбрери. Правда, не за так, а предложив ей контракт на 5 мультов, чтобы прикрыть свою ищущую совсем других похождений пятую точку, на что та с удовольствием повелась», — считают администраторы «Медиахабалок».

По информации «Небожены», после конфликта с телеведущей Ольгой Бузовой и поп-королем Филиппом Киркоровым дела Манукяна «пошли совсем плохо». Как пишут журналисты, пиарменеджеры «заслали Даву в Китай мириться с Олей и молить о прощении», однако исполнительница хита «Мало половин» «оказалась не робкого десятка, и отослала его куда подальше». Только после этого, как пишет «Небожена», блогер «выкатил Мари коммерческое предложение — 5 миллионов на лапу».

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