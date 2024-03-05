49-летняя дочь Мути появилась в «голом» платье в Москве: фото с показа

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Найке Ривелли и Орнелла Мути

Актриса Орнелла Мути прилетела в Россию, чтобы посетить показы Московской недели моды. Итальянскую звезду сопровождала ее 49-летняя дочь Найке Ривелли, которая вышла на подиум в наряде марки Maison Esve 4 марта.

68-летняя Мути сидела в первом ряду на показе в ЦВЗ «Манеж». Актриса вышла в свет в элегантном платье винного оттенка с вырезом на груди. Ривелли представила на модном шоу «голое» платье из новой коллекции российского модного дома. Наряд был украшен черным кружевом.

Как сказала Мути «Известиям», участие Найке в показе — это разовая акция. Дочь не планирует строить карьеру в мире моды, добавила актриса.

Московская неделя моды продлится до 8 марта. Показы проходят в Центральном выставочном зале «Манеж» и в 75-м павильоне ВДНХ.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ