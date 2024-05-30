48-летняя певица Sia родила первенца

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певица Sia

Певица Sia стала мамой в возрасте 48 лет. Снимками исполнительницы с ребенком поделились ее друзья в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Отцом ребенка стал супруг Дэн Бернад, за которого она вышла замуж в прошлом году. Кроме того, звезда уже стала бабушкой: у одного из приемных детей певицы родился ребенок.

Пять лет назад Sia усыновила двух 18-летних парней — Десани и Че. После просмотра документального фильма о сироте Десани артистка поняла, что хочет стать матерью. Десани потерял мать, когда ему было мало лет, он был жестоко избит отцом. После этого его отдали дальней родственнице, которая плохо относилась к нему. Ребенка перевели в детский дом, где его нашла Sia.

Ранее американская модель Хейли Бибер и канадский певец Джастин Бибер объявили, что ждут рождения дочери. Хейли опубликовала кадры, на которых вынимает из кармана розовую детскую соску. Ранее журнал PEOPLE со ссылкой на источники в окружении артистов сообщил, что пара уже выбрала имя для ребенка и начала обустраивать детскую комнату.

Также третью беременность рассекретила актриса Анна Хилькевич. Она выложила в соцсетях ролик с двумя дочками, в котором показала свой округлившийся живот. Артистка появилась в кадре в футболке с надписью «Мамочка трех ангелочков». По ее словам, ждать малыша в осознанном возрасте — «особый кайф».