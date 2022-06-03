47-летний продюсер Яна Рудковская намекнула на прибавление в семье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Рудковская на показе бренда KATEE’S KIDS

Жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, что заканчивает ремонт в своём загородном доме. В беседе с NEWS.ru 47-летний продюсер сообщила, что после переделки в особняке станет больше пространства, и намекнула на прибавление в семье.

Сейчас мы заканчиваем ремонт в загородном доме. У нас есть дом для гостей и будет пространство, в котором будет собираться семья. У меня двое взрослых сыновей, им по 20 лет, и у них уже есть девушки. То есть нас много, у меня четверо сыновей. И это не предел, я надеюсь. Мне всегда хотелось большую семью, — поделилась Яна Рудковская.

Продюсер призналась, что старшие сыновья уже познакомили её со своими девушками. Рудковская не уточнила, понравились ли ей избранницы, сказав, что «главное, чтобы девушки нравились моим сыновьям, им тоже непросто понравиться».

Ранее сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр вышел на подиум в рамках первого показа бренда модельера Екатерины Давыдовой KATEE’S KIDS. Мероприятие собрало многих представителей российского бомонда. В качестве моделей на показе также выступили блогер Даня Милохин и дети Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория.

Несколько дней назад Рудковская сообщила, что их семья стала жертвой мошенников. Она рассказала, что супруги передали злоумышленнику деньги в размере 31 млн рублей наличными на строительство объектов академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», однако «нет никаких материалов, ни денег, ни одного документа».