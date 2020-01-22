Известная певица Вера Брежнева на странице в соцсети разместила кадры с чёрно-белой фотосессии, на которых продемонстрировала идеальную внешность. Об этом
Артистка предстала на снимках в естественном образе. На ней надет облегающий белый комбинезон, который подчёркивает идеальные формы певицы. В комментарии к фото звезда спросила поклонников, стремятся ли они так же, как она, поддерживать тело в тонусе.
Интересно, а кто из моих подписчиков поддерживает хорошую форму своего тела? Расскажите, что вы делаете? И те, кто не поддерживает, почему? — поинтересовалась Брежнева в своём Instagram.
Подписчики артистки восхитились её фигурой, засыпав 37-летнюю блондинку комплиментами.
Как ранее писал NEWS.ru, Брежнева поздравила младших сестёр-двойняшек с 35-летием. В честь этого события экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала семейные фото из своего архива. Сестёр Брежневой зовут Анастасия и Виктория, у неё также есть старшая сестра Галина.
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