https://static.news.ru/photo/8357695c-3d4a-11ea-a731-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: ververa/instagram.com

Известная певица Вера Брежнева на странице в соцсети разместила кадры с чёрно-белой фотосессии, на которых продемонстрировала идеальную внешность. Об этом сообщают «Невские Новости».

Артистка предстала на снимках в естественном образе. На ней надет облегающий белый комбинезон, который подчёркивает идеальные формы певицы. В комментарии к фото звезда спросила поклонников, стремятся ли они так же, как она, поддерживать тело в тонусе.

Интересно, а кто из моих подписчиков поддерживает хорошую форму своего тела? Расскажите, что вы делаете? И те, кто не поддерживает, почему? — поинтересовалась Брежнева в своём Instagram.

Подписчики артистки восхитились её фигурой, засыпав 37-летнюю блондинку комплиментами.

Как ранее писал NEWS.ru, Брежнева поздравила младших сестёр-двойняшек с 35-летием. В честь этого события экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала семейные фото из своего архива. Сестёр Брежневой зовут Анастасия и Виктория, у неё также есть старшая сестра Галина.