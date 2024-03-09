200 млн пожертвований на СВО, «Голос», Чикатило: как живет Дмитрий Нагиев

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Дмитрий Нагиев

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пока не вернется в шоу «Голос» на Первом канале. Как сейчас живет артист, чем занимается, жертвовал ли он 200 млн рублей на поддержку СВО?

Почему Нагиев не вернется в «Голос»

Бывший солист группы «АукцЫон» Сергей Рогожин в эфире RuTube-шоу «Так сказать» сообщил, что Нагиев не может вернуться на телевидение из-за загруженности — сейчас он участвует в четырех кинопроектах. По словам музыканта, после закрытия развлекательных программ на Первом канале в феврале 2022 года руководство отправило Нагиева в отпуск. Актер, чтобы продолжать зарабатывать, стал сниматься в кино и теперь не имеет времени на участие в «Голосе» и в проектах на МУЗ-ТВ.

«Дима спросил: „Нас увольняют или это отпуск?“ Но ему не дали четкого ответа, на какое время „отпуск“. Дальше Дима подписывает четыре проекта в художественных фильмах. Одновременно четыре проекта! Это очень большая занятость. И когда „Голос“ вернулся, Диме сказали „можно“, а у него нет физической возможности, потому что ему надо работать на съемках. Такая же ситуация была с Премией МУЗ-ТВ», — рассказал Рогожин.

Как сейчас живет Нагиев

Нагиев на протяжении последних нескольких лет играет главную роль в театральной постановке «Кыся», ближайший спектакль состоится 18 марта в Московском дворце молодежи. Артист по-прежнему является амбассадором МТС и снимается в рекламе компании.

В 2023 году Нагиев вернулся к съемкам в кино. На экраны вышли фильмы «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Эскортница», а также сериал «Кино про бандитов» с его участием.

В марте 2023 года артист появился на Первом канале. Он стал ведущим праздничного эпизода шоу «Две звезды. Отцы и дети». 1 января на федеральном канале также показали фильм «Свингеры» с Нагиевым в главной роли.

Фото: Вольга Дмитрий Нагиев и Ирина Пегова в фильме «Свингеры»

Сейчас в производстве находятся несколько кинопроектов с участием Нагиева. В 2024 году ожидаются премьеры фильмов «Зять» и «Папу маме заверните», а также сериалов «Тень Чикатило» и «Кто быстрее». Кроме того, согласно данным сайта «Кинопоиск», артист задействован в съемках проектов «12 стульев» и «Новый год в Березовке».

В сериале «Тень Чикатило» Нагиев вернется к роли одного из самых известных маньяков минувшего века — Андрея Чикатило. Лента представляет собой спин-офф одноименного сериала про ростовского потрошителя. В «Тени Чикатило» следственная группа будет пытаться поймать другого серийного убийцу — ангарского маньяка Михаила Попкова.

Правда ли, что Нагиев пожертвовал 200 млн рублей на СВО

В январе 2023 года появились слухи, что артист пожертвовал на нужды российской армии 200 млн рублей. Эта информация была опровергнута директором актера Еленой Шайкиной.

«Если Дмитрий когда-нибудь делает что-нибудь доброе, а он делает много, вы никогда об этом не узнаете, не прочтете нигде. Ни в непонятных соцсетях, ни в прессе. Он человек интеллигентный, не привык хвастать добрыми делами», — сказала она в разговоре с NEWS.ru.

Позднее эти сообщения прокомментировал сам телеведущий. Нагиев заявил, что у него «нет таких денег».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Нагиев

Что сказал про Нагиева рэпер из Донецка

Донецкий рэпер Дмитрий Пахомов (Дима ОМ), чей клип «Дима дома» в марте текущего года получил награду на третьей Национальной премии интернет-контента, рассказал корреспонденту NEWS.ru, что название композиции действительно связано с известной фразой Нагиева «Дима дома», сказанной им после начала СВО. Музыкант считает, что Нагиеву можно громче говорить о своем патриотизме.

«Услышал эти слова у Дмитрия Нагиева в видосе и понял, да, это оно, оно должно звучать громче. Хотя он и так невероятно громкий человек. Но сюда можно подставить любое имя», — пояснил исполнитель.

Читайте также:

Дмитрий Нагиев вернется в «Голос»? Что этому может помешать

Извинения перед Украиной, протесты, драка: где сейчас актер Александр Паль

Филипп Киркоров: последние новости 9 марта, «Маска», скандалы, новые шоу