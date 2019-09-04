https://static.news.ru/photo/84c7e6b0-ce2b-11e9-aac7-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер впервые попала на обложку британской версии модного журнала Vogue. На одном из фото она предстаёт в топе-сетке на обнажённое тело.

За последние несколько сезонов модель, постоянная фигурантка подиумов и дочь Синди Кроуфорд, выросла из сорванца в одну из главных знаменитостей в мире моды, — говорится в подписи к фото в Instagram издания.

В новом выпуске Кайя Гербер рассказывает о взрослении в цифровом мире, о публичности и о том, как стала лицом нового поколения. 3 сентября девушке исполнилось 18 лет.

Ранее News.ru писал, что 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя «вышла в свет». Она посетила показ мужской коллекции Dolce & Gabbana. Для Девы Кассель этот светский выход стал одним из первых. Девушка была одета в облегающие укороченные чёрные брюки, чёрный атласный пиджак поверх ажурного красного топа. Сумочка кросс-боди и открытые босоножки на каблуке также выдержаны в чёрных тонах.