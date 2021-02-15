18-летний сын Наташи Королёвой решил жениться

https://static.news.ru/photo/2b4a706a-7002-11eb-8a0b-96000091f725_660.jpg Фото: www.nur.kz

18-летний сын певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Сергея Глушко (Тарзана) Архип в День святого Валентина преподнёс кольцо своей возлюбленной.

Ролик судьбоносного момента разместила в своём Instagram девушка Архипа Мелисса. На опубликованных кадрах молодой человек во время ужина в ресторане надевает своей спутнице кольцо на безымянный палец. При этом он не совсем угадал с размером кольца, но избранницу это не смутило.

По данным СМИ, Архип и Мелисса встречаются на протяжении нескольких месяцев. Оба они увлекаются танцами на пилоне и в этом деле девушка достигла больших успехов, нежели отпрыск знаменитого Тарзана.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Наташа Королёва и её супруг стриптизёр Сергей Глушко, более известный как Тарзан, выступили 14 февраля на вечеринке для взрослых. Мероприятие было приурочено ко Дню всех влюблённых.