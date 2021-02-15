18-летний сын Наташи Королёвой решил жениться

18-летний сын певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Сергея Глушко (Тарзана) Архип в День святого Валентина преподнёс кольцо своей возлюбленной.
Ролик судьбоносного момента
По данным СМИ, Архип и Мелисса встречаются на протяжении нескольких месяцев. Оба они увлекаются танцами на пилоне и в этом деле девушка достигла больших успехов, нежели отпрыск знаменитого Тарзана.
Ранее NEWS.ru писал, что певица Наташа Королёва и её супруг стриптизёр Сергей Глушко, более известный как Тарзан, выступили 14 февраля на вечеринке для взрослых. Мероприятие было приурочено ко Дню всех влюблённых.