18-летний блогер Даня Милохин рассказал о своих миллионных доходах

https://static.news.ru/photo/b98b364e-c31d-11ea-afc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/danya_milokhin

Звезда TikTok Даня Милохин рассказал, что, несмотря на юный возраст, зарабатывает в соцсетях больше миллиона рублей в месяц.

Блогер отметил, что всё заработанное он быстро тратит и даже не может точно подсчитать, сколько именно получает в месяц. Юноша не всегда жил в достатке, его родная мама отдала его на воспитание в детский дом, а отец был алкоголиком. Милохин вырос в приёмной семье в Оренбурге, но в 16 лет уехал из дома и работал официантом в Анапе, пишет StarHit.

Аккаунт в TikTok юноша завёл год назад, сейчас он с другими звёздами Интернета живёт в специальном доме Dream Team House, обитатели которого записывают там видеоролики для соцсетей. Милохин заявил, что приёмные родители не верили, что он сможет зарабатывать, не имея образования и пытались убедить его учиться.

Не боюсь говорить, сколько я зарабатываю. Миллион точно есть в месяц, цифра может увеличиваться. Прибыль приносит реклама в профилях TikTok, Instagram, YouTube. Со всего этого я зарабатываю больше миллиона. Честно, я заходил в анализ финансов и с ума сходил — куда эти деньги уходят. Я ничего не откладываю. У меня принцип такой: как только будет резкий прилив, например, 2 миллиона за проект, я их, конечно, отложу. А вот эти деньги, которые потихоньку приходят каждый день, почему бы их не тратить? — сказал блогер.

Он признался, что большие суммы тратит на одежду, поездки на такси и путешествия.

Вижу какой-нибудь прикольный видосик, который мне нравится, появляется своя идея, и, бам-бам, записал быстренько, не зацикливаясь, как лучше. В TikTok лучше чувствовать, чем думать, — раскрыл свой секрет успеха блогер.

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