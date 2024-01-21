Ему в лобешник засветили на концерте электронкой. Случайно сказал слово. Все было запикано! Даже плохие слова не матерные были запиканы! Ему прилетает в лоб, выходит его товарищ, говорит слово — не он говорит! В итоге его просто забирают. Я лечу с пересадками из другой страны, чтобы забрать его из приемника. Ни один полицейский мне не позвонил, — рассказала мать рэпера.