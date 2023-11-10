Известного молодого рэпера облили зеленкой в центре Москвы Рэпера Baby Melo облили зеленкой у метро «Кузнецкий Мост» в Москве

Фото: t.me/babymelo_1

Baby Melo (Гога Меладзе)

15-летний рэпер Baby Melo (Гога Меладзе) подвергся нападению неизвестных в районе метро «Кузнецкий Мост» в Москве, сообщает Telegram-канал Mаsh. Артиста облили зеленкой и брызнули ему в лицо из перцового баллончика. Инцидент произошел, когда исполнитель спустился в подземку после вечеринки с друзьями.

По сообщению канала, нападавшие скрылись с места преступления, после чего музыкант вызвал полицию, чтобы написать заявление.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов назвал рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) недоумком и подчеркнул, что высказывания рэпера не вызывают у него интереса. Также он усомнился в полноценности исполнителя.

Парламентарий также призвал россиян перестать обсуждать рэпера-иноагента, так как в таком случае ему «станет легче жить». По мнению Певцова, наличие многомиллионной аудитории у исполнителя свидетельствует о снижении уровня культурного развития в обществе.

Так он прокомментировал слова певца в интервью Ксении Собчак о том, что тот, возможно, приедет в Донбасс с концертом, если власти позволят ему вернуться в Россию.



Интервью Моргенштерна было опубликовано на платформе YouTube 7 ноября. В ходе беседы с Собчак он признался, что скучает по России и хочет вернуться на родину. Кроме того, он заявил, что готов рассмотреть возможность выступления перед участниками специальной военной операции.