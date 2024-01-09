«15 лет забвения»: Поплавская предложила наказание для эпатажных блогеров Поплавская предложила ввести статью «вызов обществу» для блогеров-хулиганов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале предложила ввести статью «вызов обществу» для хулиганящих в Сети блогеров и музыкантов, подвергать их «забвению» на 15 лет и конфисковывать аккаунты в соцсетях. Поводом послужило поведение солиста музыкальной группы «Щенки» Максима Тесли (настоящее имя — Максим Моиссев), который вышел на сцену в одном носке. По мнению Поплавской, за подобные действия публичных людей должно наказывать общество.

Может, уже пора ввести статью «вызов обществу»? Если все эти блогеры, рэперы и прочие шоумены рассчитывают на своих влиятельных покровителей, значит, должна быть другая чаша весов в руках Фемиды, на которую будет поставлена реакция общества. Народный суд будет пострашнее 15 суток административного ареста. 15 лет забвения строгого режима с конфискацией всех регалий и аккаунтов в соцсетях. Вот это точно будет эффективно, — предложила актриса.

Ранее стало известно, что певца Тесли задержали в Санкт-Петербурге после концерта, на котором он выступил в одном носке на половом органе. Певец планировал покинуть страну. Правоохранители задержали его в аэропорту Пулково, откуда он собирался улететь в Екатеринбург, а затем — в Казахстан. В отношении музыканта рассматривается административное дело о мелком хулиганстве, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.