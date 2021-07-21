13-летняя дочь Даны Борисовой обнародовала скандальную переписку с отцом

Дочь Даны Борисовой опубликовала скриншот личной переписки с отцом. Недавно телеведущая заявила, что у её дочери не получается найти общий язык с папой, Максимом Аксёновым. Полина подтвердила слова матери, обнародовав фотографию перепалки с отцом в сторис своего Instagram.

У тебя что, цель добраться до дна? Так это уже почти дно! Включи мозги! Не будь такой дурой! Пора становиться нормальным ребенком. Подумай над этим. Неприятно от всего, что ты делаешь, — посетовал Аксёнов в переписке с дочерью.

Как заявила сама 13-летняя Полина, скандал был вызван тем, что она сделала себе маникюр и накрасилась.