13-летняя дочь Даны Борисовой обнародовала скандальную переписку с отцом
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
20:30, 21 июля 2021
Дана БорисоваФото: danaborisova_official/instagram.com
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Дочь Даны Борисовой опубликовала скриншот личной переписки с отцом. Недавно телеведущая заявила, что у её дочери не получается найти общий язык с папой, Максимом Аксёновым. Полина подтвердила слова матери, обнародовав фотографию перепалки с отцом в сторис своего Instagram.
У тебя что, цель добраться до дна? Так это уже почти дно! Включи мозги! Не будь такой дурой! Пора становиться нормальным ребенком. Подумай над этим. Неприятно от всего, что ты делаешь, — посетовал Аксёнов в переписке с дочерью.
Как заявила сама 13-летняя Полина, скандал был вызван тем, что она сделала себе маникюр и накрасилась.
Ситуация осложняется тем, что, по словам самой телеведущей, девочка начала специально травмировать себя. Дана считает: проблемы начались из-за запутанных и непростых отношений девочки с родственниками. В одном из своих интервью Борисова призналась, что дело не только в родителях: бабушка и дедушка Полины также достаточно долго не общались с внучкой. Дана убеждена: экстраординарными поступками ребёнок привлекает внимание, компенсируя недостаток родительского тепла. Также она добавила, что обратилась за помощью к детскому психиатру. Об этом телеведущая рассказала в своем интервью для WomanHit.