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13-летняя дочь Даны Борисовой обнародовала скандальную переписку с отцом

20:30, 21 июля 2021
Дана Борисова Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.com
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Дочь Даны Борисовой опубликовала скриншот личной переписки с отцом. Недавно телеведущая заявила, что у её дочери не получается найти общий язык с папой, Максимом Аксёновым. Полина подтвердила слова матери, обнародовав фотографию перепалки с отцом в сторис своего Instagram.

У тебя что, цель добраться до дна? Так это уже почти дно! Включи мозги! Не будь такой дурой! Пора становиться нормальным ребенком. Подумай над этим. Неприятно от всего, что ты делаешь,посетовал Аксёнов в переписке с дочерью.

Как заявила сама 13-летняя Полина, скандал был вызван тем, что она сделала себе маникюр и накрасилась.

Ситуация осложняется тем, что, по словам самой телеведущей, девочка начала специально травмировать себя. Дана считает: проблемы начались из-за запутанных и непростых отношений девочки с родственниками. В одном из своих интервью Борисова призналась, что дело не только в родителях: бабушка и дедушка Полины также достаточно долго не общались с внучкой. Дана убеждена: экстраординарными поступками ребёнок привлекает внимание, компенсируя недостаток родительского тепла. Также она добавила, что обратилась за помощью к детскому психиатру. Об этом телеведущая рассказала в своем интервью для WomanHit.

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