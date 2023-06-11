У Стаса Пьехи прихватило сердце Певца Стаса Пьеху госпитализировали из-за проблем с сердцем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Стас Пьеха

Российский певец Стас Пьеха сообщил в соцсетях, что был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Артисту стало плохо ночью, и ему вызвали скорую помощь. Медики доставили исполнителя в Боткинскую больницу.

Доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований. Далее пока туманно, но коронарография была утешительной, — сообщил Пьеха.

Известно, что в 34 года Пьеха пережил инфаркт. Журналистам артист рассказал, что с этого момента в его жизни наступила «тотальная трезвость», поскольку он испугался, что второй приступ может стать для него последним. Пьеха отказался от алкоголя и вместе с сестрой Эрикой открыл наркологическую клинику. В учреждении артист общается с пациентами и рассказывает о своей многолетней борьбе с зависимостями.

В ноябре 2019 года Пьеха сообщил, что полностью отказался от наркотиков. Он принимал запрещенные препараты более 10 лет.

В марте этого года Пьеха уже попадал в больницу. Тогда причиной обращения к медикам стал коронавирус. Исполнитель опубликовал в соцсетях фотографию из палаты и рассказал, что сначала почувствовал легкие признаки простуды, после чего болезнь отступила, но вернулась с новой силой спустя пару дней.