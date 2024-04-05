«112»: Расторгуев госпитализирован из-за проблем с сердцем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Расторгуев

Telegram-канал «112» сообщает о госпитализации в Москве российского музыканта, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. По данным источников канала, исполнитель «Комбата» прибыл в больницу в сопровождении лечащего врача.

Канал утверждает, что певцу проведут полное обследование, в том числе и процедуру по восстановлению кардиовертера, который ранее ему имплантировали. В свою очередь Telegram-канал SHOT пишет, что Расторгуева ждет плановая проверка.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что в Москве госпитализировали известного музыкального продюсера и владельца центра «Мегаполь» Валерия Белоцерковского. Медики диагностировали у него гипертоническую болезнь. По некоторым данным, продюсер попал в больницу после недавно проведенной операции.

В марте Telegram-канал Mash сообщал, что сына кутюрье Вячеслава Зайцева 64-летнего Егора Зайцева снова госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания. По некоторым данным, состояние модельера ухудшилось из-за тяжелой анемии. По предварительной информации, Зайцеву потребовалось повторное переливание крови.

До этого Mash писал, что российского юмориста Евгения Петросяна срочно госпитализировали в Москве. По данным канала, у него выявили перелом предплечья со смещением. Авторы утверждали, что Петросян упал во время променада на Лесной улице в центре Москвы.