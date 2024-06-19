10-летняя дочь Галкина сфотографировалась с сумкой за 175 тысяч рублей Лиза Галкина появилась на дне рождения отца с сумкой Prada за 175 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

10-летняя дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пришла на празднование 48-летия отца с сумкой итальянского модного бренда Prada из страусиной кожи стоимостью €1900 (около 175 тысяч рублей). Девочка дополнила свой образ серебристым платьем и белым пиджаком. Пугачева была одета в белый сарафан с цветочными принтом и белую водолазку.





На снимке, опубликованном Галкиным в его блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), видно, что семейство отмечало день рождения комика в большом ресторане в кругу друзей. На столе стоит небольшой торт с шоколадным сердечком и надписью «Любимому мужу и папе!».

Ранее сообщалось, что место ведущего премии МУЗ ТВ, которое раньше принадлежало Галкину, в 2024 гоу занял певец Николай Басков. При этом многие участники музыкальной премии отказались комментировать этот факт и высказываться о муже Пугачевой.

До этого экс-продюсер группы «Тату» Леонид Дзюник заявил, что артисты не дают комментариев о Галкине, потому что боятся, что потом он их высмеет. Он добавил, что говорить хорошо о Галкине также не будут, потому что в шоу-бизнесе не существует дружбы и «впрягаться» за кого-то не принято.Дзюник добавил, что говорить хорошее о Галкине не будут даже люди, с которыми раньше у него были приятельские отношения. Он заявил, что подобные чувства фиксируются лишь на камеру, а в целом все звезды держатся обособленно.