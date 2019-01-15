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Звезда «Ранеток» слепнет из-за редкой мутации

Женя Огурцова Женя Огурцова/vk.com

Женя Огурцова

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Участница распавшейся поп-группы «Ранетки» Женя Огурцова может полностью ослепнуть из-за редкой болезни. Врачи долгое время не могли поставить диагноз, но в итоге медики пришли к выводу, что певица страдает от атрофии сетчатки.

«Это не лечится. Ни в России, ни в Германии, ни где-либо ещё! Это очень редкое заболевание, поэтому мне так долго не могли поставить диагноз. Одна из причин его возникновения — это генная мутация», — написала артистка в своём Instagram.

Исполнительница отметила, что в ближайшее время она будет сдавать анализы, чтобы выяснить причину недуга.

«Если всё подтвердится, то сразу буду сдавать анализы у ребёнка! Я очень сильно боюсь, что могла передать это Марку (трёхлетний сын певицы. — Ред.)», — добавила Огурцова.

Как писал News.ru, ранее российская певица Анна Иванова (Ханна) рассказала, что на Багамских островах её искусали рифовые акулы. Исполнительница отделалась лёгким испугом.


#звезды #болезни
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