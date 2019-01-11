Звезда «Мажора» Павел Прилучный избил жену

Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности домашнего насилия в семье известного актёра Павла Прилучного. Артист поругался со своей супругой Агатой Муцениеце, и ссора переросла в драку. Инцидент случился в подмосковном посёлке Трувиль накануне Нового года, но известно о нём стало лишь сейчас.
В полицию обратилась пиар-менеджер артистки Мариам Халилова, которая сообщила, что Павел избил Агату и запер её в их подмосковном доме. Приехавшие на вызов сотрудники полиции предложили написать заявление и зафиксировать побои, однако актриса отказалась от предложения полицейских и от госпитализации по требованию сотрудников скорой помощи. Об этом порталу «Стархит» рассказал анонимный источник в органах правопорядка.
Пиар-менеджер актрисы Мариам Халилова информацию опровергла, отметив, что отношения между супругами теплые и нежные.
Знаменитые супруги не подтвердили случившееся, но и не стали опровергать.
Летом пара оказалась на грани развода: супруги с трудом пережили кризис семи лет семейной жизни. При этом Агата поделилась с поклонниками: временный разрыв отношений показал обоим, как сильно они друг друга любят, писал News.ru.