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Звезда «Кадетов» скрывается от матери своего ребёнка

Александр Головин Natalya Loginova/Global Look Press

Александр Головин

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Блондина из «Папиных дочек», «Кадетов» и «Ёлок» Александра Головина могут под Новый год ждать проблемы с законом. 32-летняя экс-танцовщица балета «Тодес» Светлана Белогурова утверждает, что воспитывает дочь от актёра и может подтвердить это тестами ДНК.

Недавно девушка, которая известна в Москве также как диджей, обратилась за помощью к Екатерине Гордон в агентство «Гордон и сыновья». В настоящий момент там готовят иск, чтобы общаться с актёром уже в предусмотренном законом порядке.

«Мы пытались решить вопрос миром, но Головин упорствует, игнорируя все сообщения и звонки», — рассказала SUPER Екатерина Гордон.

По словам юриста, Светлана готова пройти все необходимые тесты, также у неё есть огромное количество подтверждений, что они состояли в очень близких отношениях с Головиным.

Ребёнок появился на свет в апреле 2018 года, дочку назвали Оливия, а когда Светлана обмолвилась о финансовой помощи, актёр перестал выходить на связь.

Ранее 29-летний актёр не был замечен в громких романах и тем более скандалах. Много лет назад мальчика разглядели среди моделей агентства Славы Зайцева, куда он прошёл отбор в 9 лет. Известность пришла к Александру ещё в детстве, после съёмок в киножурнале «Ералаш».


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