https://static.news.ru/photo/39377cec-ac7a-11e9-a5cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

23-летняя американская супермодель, участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер снялась в стиле «ню».

За новый фотопроект был ответственным знаменитый Fashion-фотограф Мерт Алас. По задумке автора проекта, все фотографии были выполнены в черно-белом стиле.

Одну из фотографий девушка опубликовала на своей странице в Instagram. Снимок собрал свыше шести миллионов лайков и 62 тысяч комментариев. Среди её подписчиков, которых свыше 14 млн. есть и российские пользователи, которые также с удовольствием оставляли своё мнение о новой фотосессии.

Кендалл Дженнер несмотря на свою известность и всеобщую любовь, редко балует фанатов откровенными фотографиями. информирует « Life ».

Ранее певица Светлана Лобода удивила фанатов откровенной фотографией в блестящем цветном комбинезоне с огромным декольте. Свой образ исполнительница дополнила стильными солнцезащитными очками и непривычной причёской — собранными волосами и чёлкой, писал News.ru