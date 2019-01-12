Звезда Голливуда Робертс выкупила билеты на ЧМ в Катаре

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Джулия Робертс

Известная американская актриса Джулия Робертс выкупила билеты на чемпионат мира в Катаре. Она получила право посещения матчей, заплатив по $100 тысяч за билеты во время аукциона.

Торги устроил актер Шон Пенн. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на нужды благотворительной организации Пенна, которая помогает пострадавшим от природных катастроф в США и регионе Карибского бассейна.

Также в аукционе участвовали актеры Майк Майерс, Джейми Фокс и Кигэн-Майкл Ки, но билеты достались лишь героине фильма «Красотка».

Джулия Робертс и трое её детей являются активными болельщиками команды Manchester United, матчи которой они посещают как в США, так и в Англии, пишет портал IloveQatar.

Катар стал первой арабской страной, получившей право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Ранее News.ru писал, что бывший главный тренер сборной России по футболу, а ныне возглавляющий голландский «Утрехт» Дик Адвокат покинет свой пост в 2019 году.