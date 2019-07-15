https://static.news.ru/photo/debadee2-a703-11e9-9a13-fa163e074e61_1024.jpg Александр Гобозов Фото: instagram.com/aleksandr.gobozov

Экс-участник телевизионного шоу «Дом-2» Александр Гобозов попал в больницу после ДТП.

Поклонники звезды обратили внимание, что он долгое время не появлялся в Сети, передаёт « Пятый канал ». Мужчина объяснил, что пропал из-за аварии.

Сейчас со мной всё в порядке, я выписался, чувствую себя хорошо, — рассказал он на своей странице в Instagram .

Он отметил, что пробыл в медицинском учреждении 10 дней.

Ранее News.ru писал, что кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП с участием автобусов с детьми. Два автомобиля Volkswagen Touareg пытались обогнать транспортные средства, которые перевозили несовершеннолетних. В результате произошло столкновение.