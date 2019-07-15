Экс-участник телевизионного шоу «Дом-2» Александр Гобозов попал в больницу после ДТП.
Поклонники звезды обратили внимание, что он долгое время не появлялся в Сети, передаёт «
Сейчас со мной всё в порядке, я выписался, чувствую себя хорошо, — рассказал он на своей странице в
Он отметил, что пробыл в медицинском учреждении 10 дней.
Ранее News.ru писал, что кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП с участием автобусов с детьми. Два автомобиля Volkswagen Touareg пытались обогнать транспортные средства, которые перевозили несовершеннолетних. В результате произошло столкновение.