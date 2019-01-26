Зрителей возмутил новый фильм о Майкле Джексоне

На фестивале независимого кино Sundance в штате Юта показали документальный фильм о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд».
Два молодых героя картины обвинили покойного поп-певца в изнасилованиях. Лента рассказывает об истории Уэйда Робсона и Джимми Сэйфчака. Они утверждают, что Джексон якобы насиловал их в своём поместье Neverland, когда те были ещё детьми.
Зрителям фестиваля фильм не понравился. Об эмоциях посетителей пишет портал Hollywood Elsewhere.
Люди во время просмотра с трудом скрывали отвращение, а кто-то из них даже назвал картину «фильмом ужасов».
Фонд наследия Джексона выступил со специальным заявлением, назвав ленту примером «таблоидного убийства», от которого музыкант «страдал при жизни, а теперь и после смерти».
Ранее танцор Уэйд Робсон заявил, что неоднократно подвергался насилию со стороны знаменитого певца Майкла Джексона. По его словам, это длилось на протяжении нескольких лет, писал News.ru.