Зрителей возмутил новый фильм о Майкле Джексоне

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На фестивале независимого кино Sundance в штате Юта показали документальный фильм о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд».

Два молодых героя картины обвинили покойного поп-певца в изнасилованиях. Лента рассказывает об истории Уэйда Робсона и Джимми Сэйфчака. Они утверждают, что Джексон якобы насиловал их в своём поместье Neverland, когда те были ещё детьми.

Зрителям фестиваля фильм не понравился. Об эмоциях посетителей пишет портал Hollywood Elsewhere.

Люди во время просмотра с трудом скрывали отвращение, а кто-то из них даже назвал картину «фильмом ужасов».

Фонд наследия Джексона выступил со специальным заявлением, назвав ленту примером «таблоидного убийства», от которого музыкант «страдал при жизни, а теперь и после смерти».

Ранее танцор Уэйд Робсон заявил, что неоднократно подвергался насилию со стороны знаменитого певца Майкла Джексона. По его словам, это длилось на протяжении нескольких лет, писал News.ru.