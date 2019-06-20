https://static.news.ru/photo/f404a960-9365-11e9-9ebb-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Жорин Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Звёздный адвокат Сергей Жорин отреагировал на заявление продюсера Бари Алибасова, который лишил наследства своего единственного сына. Он усомнился, что в своём нынешнем состоянии шоумен мог внести какие-то изменения в завещание.

Мне сложно сказать. Я очень сильно сомневаюсь, что он мог переписать завещание, потому что его состояние пока не позволяет этого сделать и вряд ли какой-то нотариус станет заверять его завещание, ведь видно, что человек не отдаёт себе отчёта в том, что с ним происходит, — заявил он в беседе с Teleprogramma.pro .

Он добавил, что если новое завещание всё-таки было составлено, то оно не будет иметь никакой юридической силы.