https://static.news.ru/photo/f7184b4c-91b3-11e9-b255-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Дорогостоящие квартиры продюсера Бари Алибасова в центре Москвы на самом деле ему не принадлежат, заявил его адвокат Сергей Жорин. По его словам, номинальным владельцем квартир является приближённый некоего бывшего чиновника.

Жорин уточнил, что за несколько недель до отравления Алибасов обратил внимание на то, что за коммунальные услуги спустя несколько лет вновь начали платить эти люди. Продюсер попросил адвоката разобраться в ситуации, передаёт « Газета.Ru ».

Ранее News.ru писал, что пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что продюсер сразу после выписки из больницы начал строить рабочие планы, а также поинтересовался гастрольным графиком группы «На-На». По его словам, Алибасов не собирается долго сидеть на больничном.