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Женщина Меркьюри заработала на «Богемской рапсодии» $50 млн

Кадр из фильма «Богемская рапсодия» Twentieth Century Fox/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Мэри Остин — бывшая возлюбленная солиста группы Queen Фредди Меркьюри — получила за фильм «Богемская рапсодия» $51,4 млн. По завещанию, после смерти музыканта она получает половину доходов от произведений с его авторством.

Сама Остин не принимала участия в съёмках фильма. Она дала согласие на создание проекта, информирует Unilad.

Как ранее писал News.ru, Фредди Меркьюри подарил картину Элтону Джону после своей смерти. Подарок доставили на Рождество, через несколько недель после похорон. Это была картина Генри Скотта Тука, рассказал Элтон Джон в своей книге «Любовь — это лекарство».


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