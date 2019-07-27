https://static.news.ru/photo/62f5993c-b06d-11e9-b13b-fa163e074e61_1024.jpg Инна Михайлова Фото: instagram.com/inamikhaylova

Супруга популярного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал во время фестиваля «Жара» в Баку.

Инцидент произошёл во время красной дорожки фестиваля. Ведущий Константин Тарасюк решил спросить у собравшихся, кого они поддержат на музыкальном батле, потому что победитель станет «самым крутым певцом». Позже на музыкальном ринге должны были встретиться Михайлов и Григорий Лепс.

Супруге Михайлова показалась такое сравнение некорректным, после чего она попросила организаторов наказать ведущего, сообщает Super .

Как ранее писал News.ru, заслуженная артистка России Анита Цой на фестивале «Жара» повредила ногу. Ей оказали первую необходимую помощь, после чего увезли в местную больницу. Инцидент произошёл во время выступления певца Григория Лепса. Исполнительнице перевязали ногу и помогли добраться до кареты скорой помощи.