Супруга популярного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал во время фестиваля «Жара» в Баку.
Инцидент произошёл во время красной дорожки фестиваля. Ведущий Константин Тарасюк решил спросить у собравшихся, кого они поддержат на музыкальном батле, потому что победитель станет «самым крутым певцом». Позже на музыкальном ринге должны были встретиться Михайлов и Григорий Лепс.
Супруге Михайлова показалась такое сравнение некорректным, после чего она попросила организаторов наказать ведущего, сообщает
Как ранее писал News.ru, заслуженная артистка России Анита Цой на фестивале «Жара» повредила ногу. Ей оказали первую необходимую помощь, после чего увезли в местную больницу. Инцидент произошёл во время выступления певца Григория Лепса. Исполнительнице перевязали ногу и помогли добраться до кареты скорой помощи.