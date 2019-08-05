https://static.news.ru/photo/3e20565c-b797-11e9-9ce1-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин и Анастасия ШубскаяФото: АГН «Москва»
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская сообщила, что у неё проблемы с почками. Она рассказала, что ей удалось вырваться на московский концерт певицы Дженнифер Лопес, после чего она опять вернулась в больницу.
Вырвалась на концерт и обратно долечивать почки, — написала Шубская в сторис Instagram.
Как писал News.ru, капитан «Вашингтон Кэпиталз», хоккеист сборной России Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская отдыхали в Италии. Девушка поделилась со своими подписчиками фотографией с мужем на яхте.