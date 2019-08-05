Александр Овечкин и Анастасия Шубская Александр Овечкин и Анастасия Шубская Фото: АГН «Москва»

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская сообщила, что у неё проблемы с почками. Она рассказала, что ей удалось вырваться на московский концерт певицы Дженнифер Лопес, после чего она опять вернулась в больницу.

Вырвалась на концерт и обратно долечивать почки, — написала Шубская в сторис Instagram. 

Как писал News.ru, капитан «Вашингтон Кэпиталз», хоккеист сборной России Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская отдыхали в Италии. Девушка поделилась со своими подписчиками фотографией с мужем на яхте.
 

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