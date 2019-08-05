Фото: АГН «Москва»

Жена шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин опровергла сообщения о беременности. Художница-модель призналась, что её очень повеселили эти новости, и опубликовала фотоприкол — снимок УЗИ, на котором вместо плода большой гамбургер.

Мы так повеселились над этими новостями. Спасибо, ребята, — цитирует StarHit Эрвин. Как писал News.ru, 58-летний Александр Цекало официально оформил отношения с 28-летней возлюбленной Дариной Эрвин в марте. Пара сыграла...